Умер режиссёр «Короля Льва» Роджер Аллерс

В возрасте 76 лет скончался режиссёр, сценарист и художник Роджер Аллерс — один из ключевых авторов «Короля Льва»0+. Об этом, ссылаясь на представителей Disney, пишет издание Animation Magazine.

Смерть наступила внезапно — в субботу, 17 января, Аллерс умер у себя дома в Санта-Монике (штат Калифорния) после непродолжительной болезни. Подробности о причинах смерти не раскрываются.

Сообщения о кончине режиссёра вызвали широкий отклик в анимационном сообществе. Коллеги и друзья публикуют слова соболезнования, называя его одним из ключевых авторов эпохи возрождения анимации Disney. Гендиректор медиакорпорации Боб Айгер заявил, что Роджер Аллерс был «творческим визионером, чей вклад в Disney будет жить в сердцах будущих поколений», отметив его умение рассказывать истории и создавать персонажей, ставших частью мировой культуры.

Роджер Аллерс родился в 1958 году в штате Нью-Йорк. Образование получил в Университете штата Аризона, после чего начал карьеру в анимации, работая в студии Lisberger Studios над телевизионными проектами и рекламой. В конце 1970-х переехал в Лос-Анджелес и вскоре начал сотрудничество с Disney. В разные годы участвовал в создании «Русалочки»0+, «Аладдина»0+, «Красавицы и чудовища»0+, «Лило и Стича»6+, а мировую известность получил как сорежиссёр мультфильма «Король Лев» (1994), одного из самых успешных анимационных проектов в истории. Позднее Аллерс написал либретто к бродвейской версии «Короля Льва», удостоенной премии «Тони», снял номинированную на «Оскар» короткометражку «Девочка со спичками»6+ и работал в Sony Pictures Animation, где стал сорежиссёром мультфильма «Сезон охоты»12+.