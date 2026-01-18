Умер актёр «Разборок в стиле кунг-фу» Брюс Люн

ВКонтакте

Актёр и мастер боевых искусств Лян Сяолун, известный также как Брюс Люн, скончался на 78 году жизни. Информацию о его смерти обнародовал близкий друг артиста, пишет Sing Tao Daily.

Тин Кай-Ман поделился с изданием, что узнал о случившемся совсем недавно и заявил, что не ожидал трагедии, так как Лян Сяолун, по его впечатлениям, находился в хорошем состоянии здоровья. 13 января в соцсетях появилась фотография, сделанная актёром во время встречи с друзьями в районе Луоху в Шэньчжэне. На снимке Брюс Люн выглядит бодрым и улыбающимся, ужинает, показывает жест «большой палец вверх» и дарит знакомому каллиграфический свиток с надписью «Настоящее кунг-фу» и собственной подписью.

Организацией похорон, которые планируется провести 26 января в Лунгане (Шэньчжэнь), занимается семья звезды «Разборок в стиле кунг-фу»16+. Церемония пройдёт в условиях строгой конфиденциальности — это было личным желанием родственников.

Лян Сяолун был не только актёром, но и признанным мастером боевых искусств, автором ряда классических работ в этой области. Карьеру он начинал как каскадёр, а широкую известность получил благодаря ролям в кино и на телевидении. После перерыва, связанного с занятиями бизнесом, он вновь вернулся на экран в нулевых, став культовой фигурой для нескольких поколений поклонников жанра.