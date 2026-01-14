«Он всегда хотел жить»: в Калининграде скоропостижно скончался журналист Евгений Ленский, сын писателя Сергея Снегова

ВКонтакте

В Калининграде на 72-м году жизни скоропостижно скончался журналист Евгений Ленский, сын известного советского и российского фантаста Сергея Снегова. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве. Близкие и друзья Евгения Сергеевича поделились воспоминаниями о нём.

Случившееся стало шоком и настоящей трагедией, говорит калининградский поэт Максим Кузин, друг семьи Ленских. Максим Игоревич оказался рядом, когда Евгению стало плохо, он и вызвал скорую, которая доставила журналиста в реанимацию. Но спасти того уже не удалось.

«Я сам сейчас в таком потерянном состоянии, — признался Кузин. — Ну как, только что с человеком ещё разговаривал, жал ему руку... Буквально вчера утром давал ему мороженое поесть, воду наливал, и всё было хорошо. А к вечеру уже в больницу...»

Максим Игоревича всегда поражала невероятная работоспособность его товарища. Уже тяжело болевший все последние годы, он до сих пор писал статьи, работал на компьютере. «Он всегда хотел жить», — грустно подытожил друг семьи.

Не только сын своего отца

Родиться сыном знаменитого писателя — сложная судьба, но Ленский сумел заявить о себе собственным голосом, говорит Борис Образцов, главный редактор газеты «Тридевятый регион», где много лет работал Евгений.

«Кроме того, что он был сын своего отца, он ещё сам был плодовитый и толковый журналист, — рассказывает Борис. — Каждый номер обязательно выходил с его хотя бы полосным материалом. Он писал под псевдонимом Вольф Тамбовский».

В 2018 году, когда издание прекратило работу, Ленский вышел на пенсию. Но вплоть до последнего времени занимался информационным интернет-проектом, вёл вместе с сестрой Татьяной дайджест новостей. Бывшие коллеги поддерживали их семью, но даже потеряв ногу из-за болезни, Евгений Сергеевич старался работать: «Ни за что не хотел быть нахлебником».

Победа творчества над состоянием

Калининградский писатель Олег Глушкин, близко знавший Евгения Ленского, не скрывает, что потрясён его кончиной. Олег Борисович написал несколько строк в память своего товарища.

«Вся его жизнь была наполнена творчеством. Окруженный книгами и творческими людьми с детства, он вырос в семье известного писателя Сергея Александровича Снегова и пошёл по стопам отца.

Ему в равной степени удавались и стихи, и реалистическая проза. Но основным направлением творчества стала научная фантастика. Его перу принадлежат научно-фантастические повести: «Уходя — остаюсь», «В цепи грядущих и ушедших» , «Рай на задворках», «Вокруг предела». Стал лауреатом премии ЛИК («Литературный Калининград» — ред.) за рассказ «Золотой мираж».

Наиболее плодотворной стала его журналистская деятельность. Евгений обладал острым пером и быстрой реакцией на происходящие события. Несмотря на тяжелое физическое состояние, продолжал активно сотрудничать со средствами массовой информации. Около двух тысяч статей опубликовал он в различных СМИ. Был финалистом Национальной премии прессы РФ. Создал ряд постоянных рубрик: «Эмоции прошедшей недели», «Случайности нашего бытия», «Земляки» и других. Сотрудничал с газетами «Калининградская правда», «Страна Калининград», «Маяк Балтики», «Тридевятый регион», рядом журналов. В течение полутора лет был автором и ведущим авторской передачи «Новоселье» на ГТРК «Янтарь». Обозреватель информационного портала «Kaliningrad.ru».

Вся его жизнь — пример стойкого преодоление физического недуга, победа творчества над состоянием. Он занял достойное место в рядах Калининградской писательской организации. Соболезную его родным и близким. Будем сохранять добрую память о нём».

Информация о времени и месте прощания с Евгением Ленским будет опубликована позже. Редакция «Клопс» выражает искренние и глубокие соболезнования близким покойного.