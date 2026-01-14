На Кипре нашли тело экс-главы «Уралкалия», загадочно исчезнувшего в разгар новогодних праздников

ВКонтакте

На Кипре обнаружили тело бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Об этом, ссылаясь на источники, участвовавшие в поисковой операции, пишет «Фонтанка».

По данным издания, Баумгертнер пропал 8 января. Его искали в горной местности, а позже тело нашли в ущелье. Как стало известно журналистам, предприниматель увлекался скалолазанием и, предположительно, решил пройти очередной маршрут самостоятельно. В день исчезновения бизнесмена на острове была ветреная погода.

После пропажи бизнесмена в публичном пространстве появились конспирологические версии произошедшего. Впрочем, и близкие Владислава Баумгертнера, и местная полиция изначально рассматривали в качестве основной версии несчастный случай.

Издание Philenews уточняет, что тело нашли на южном побережье Кипра — между посёлком Писсури и деревней Авдиму. Сейчас следователи ожидают официального документального подтверждения того, что найденные останки принадлежат именно Баумгертнеру. В поисках участвовали местные силовики и сотрудники британских военных баз, также применялись беспилотники для обследования труднодоступных участков местности.

Владислав Баумгертнер руководил «Уралкалием» с 2005 по 2011 годы. В 2013-м был задержан в Беларуси по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Позже его передали российским властям и освободили, так как состав преступления не нашли.