Умер бывший тренер «Балтики» Беньяминас Зелькявичюс

Скончался известный футболист и тренер Беньяминас Зелькявичюс, его сердце перестало биться 12 января. Об этом сообщили в телеграм-канале ФК «Балтика».

Беньяминас Зелькявичюс родился 6 февраля 1944 года в Каунасе. В бытность игроком выступал на позиции полузащитника и провёл более 300 матчей в чемпионатах и первенствах СССР за вильнюсский «Жальгирис» и донецкий «Шахтёр». Он дважды признавался лучшим футболистом Литвы.

После завершения игровой карьеры Зелькявичюс почти 20 лет работал тренером «Жальгириса». Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата СССР в 1987 году. Он также возглавлял венскую «Аустрию», «Металлург» из Лиепаи и ряд других клубов, был главным тренером студенческой сборной СССР, с которой выиграл золото Универсиады-1987, а позже наставлял национальную сборную Литвы.

С калининградской «Балтикой» Зелькявичюс был связан в начале нулевых. В 2000-м он вошёл в тренерский штаб клуба в качестве консультанта, а в 2002 и 2003 годах возглавлял команду. В сезоне-2002 балтийцы под его руководством установили рекорд зоны «Запад» второго дивизиона: в 38 матчах команда не потерпела ни одного поражения — 35 побед и три ничьи. В следующем сезоне «Балтика» долгое время боролась за выход в РПЛ. Именно тогда в составе калининградцев ярко проявили себя Павел Погребняк и Горан Мазнов.

«Футбольный клуб «Балтика» и многотысячная армия калининградских болельщиков искренне соболезнуют родным и близким Беньяминаса Зелькявичюса. Память о нём навсегда останется в Балтийских сердцах», — отметили бывшие коллеги легендарного тренера.