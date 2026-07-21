Ворует трусы и шипит: в Польше бобр месяцами озадачивал мужчину пропажей свежего нижнего белья

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Польше дикий бобр повадился воровать вещи с бельевой верёвки во дворе частного дома, а когда попался с поличным, попытался дать отпор законному владельцу. Подробности курьёзной истории рассказывает издание Fakt.

Мужчина долго не мог понять, куда пропадают носки и рабочие футболки. В середине июля он заметил, как зверь выбежал к дому, сорвал с верёвки сохнущие трусы и бросился с добычей к воде. Перед тем как скрыться, бобр обернулся и зашипел на хозяина участка. Поляк предположил, что одежда могла понадобиться животному для строительства хатки.

«Я вышел посмотреть, чем он занимается, и тут этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с верёвки сушилки с бельём и, зацепив их зубами, бросился прямо в воду. Я застыл на месте, но он обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, словно какой-то грязевой демон. <...>

Это не обычный бобр. Как только подходишь близко, он начинает шипеть, как злая свинья», — рассказывает обескураженный хозяин участка.

Мужчина обратился за советом к пользователям соцсетей и поинтересовался, нормально ли для бобра так агрессивно реагировать на людей. Публикация собрала несколько сотен комментариев: большинство читателей отнеслись к истории с юмором и посоветовали хозяину подружиться с необычным соседом.