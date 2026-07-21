В России захотели оградить людей от слежки, назойливых звонков и неожиданных подарков

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В России предложили ввести охранные ордера для защиты людей от сталкинга. Об этом, ссылаясь на доработанный законопроект фракции «Новые люди», пишет «Коммерсант» во вторник, 21 июля.

К навязчивому преследованию авторы инициативы относят слежку, ожидание у дома, работы и в местах, где жертва регулярно бывает, звонки, сообщения, подарки через третьих лиц и использование персональных данных для заказов на чужое имя. Охранный ордер позволит через суд запретить сталкеру приближаться к человеку на определённое расстояние, посещать места его повседневной жизни и выходить с ним на связь, в том числе онлайн. Документ отправили для получения оценки в правительство. Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2027 года.