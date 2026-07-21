Сторожевой корабль Балтфлота провёл стрельбы в 74 км от английского Плимута

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Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» провёл учебные стрельбы в международных водах у берегов Великобритании. Об этом, ссылаясь на BBC News, пишет «Коммерсант» во вторник, 21 июля.

Манёвры прошли накануне в 40 морских милях — примерно 74 км — от Плимута и продолжались около получаса. Перед началом стрельб экипаж предупредил британский патрульный корабль HMS Tyne и потребовал отойти на безопасное расстояние.

За «Неустрашимым» также наблюдал французский военный самолёт. Находившиеся на борту военные связались с российским кораблём и попросили уточнить намерения перед стрельбами. В Минобороны Великобритании заявили, что специалисты продолжают «внимательно отслеживать действия» фрегата.