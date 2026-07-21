Россия ограничит ввоз овощей и винограда от пяти узбекских экспортёров: в продукции нашли опасные вирусы и вредителей

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Россельхознадзор с 23 июля введёт ограничения на поставки в Россию продукции пяти узбекских экспортёров, которые чаще других нарушали фитосанитарные требования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Компании поставляют белокочанную и цветную капусту, репчатый лук, укроп, петрушку, виноград, свёклу, томаты и другую продукцию. С начала года при проверке грузов из Узбекистана 132 раза обнаруживали карантинных вредителей и возбудителей болезней растений.

Среди последних находок — вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль, западный цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения жилок свёклы. В Россельхознадзоре считают, что участившиеся нарушения говорят о недостаточно эффективном фитосанитарном контроле в республике.