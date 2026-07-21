Госдума запретила выдавать гражданство иностранцам с судимостью

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Иностранцы с судимостью не смогут получить гражданство РФ, если совершили преступление в России или за рубежом. Соответствующий закон приняли в Госдуме, передаёт РИА Новости во вторник, 21 июля.

Тяжесть правонарушения значения иметь не будет: из-за судимости иностранцу смогут отказать не только в гражданстве, но и в РВП или виде на жительство. Заявителям старше 14 лет придётся приносить в МВД справку из страны происхождения, выданную не раньше чем за три месяца до подачи документов.

Исключения предусмотрели для детей младше 14 лет, беженцев, иностранцев с политическим или временным убежищем, контрактников российских ВС и участников боевых действий в их составе. Повторно справку не потребуют у тех, кто уже предоставлял такой документ. Для украинцев ввели переходный период: два года они смогут подавать документы без подтверждения отсутствия судимости. Новые правила распространяются и на лиц без гражданства.