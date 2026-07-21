Ни одной красной карточки: в Рособрнадзоре рассказали, на ЕГЭ по какому предмету школьники не пользовались шпаргалками

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Устная часть ЕГЭ по иностранному языку — единственный экзамен, где школьники не пытались списывать. Об этом ТАСС рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев во вторник, 21 июля.

Сама структура тестирования выстроена так, что у выпускников нет ни времени, ни возможности пользоваться шпаргалками.

«Единственный экзамен, на котором у нас нет удалений, никто не списывает, и никто не несёт телефоны, и нет возмущения — это устная часть иностранных языков. Экзамен выстроен так, что нет времени кого-то переспросить, получить ответ и ответить. Если ты знаешь, ты сразу в моменте отвечаешь. Если ты не знаешь ответа, то просто тебе помочь уже никто не может», — отметил чиновник.