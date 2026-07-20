Покусился на спиртное: владельца торговой марки «Гжелка» объявили в розыск и подозревают в крупной афере

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Следователи попросили суд заочно арестовать бывшего главу «Росспиртпрома» Сергея Зивенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Предпринимателя, которому принадлежат права на водочную марку «Гжелка», объявили в федеральный розыск, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, но подробности обвинения не приводятся.

Госкорпорация была создана в 2000 году, в 2024-м её продали на аукционе за 8,3 млрд рублей. Зивенко возглавлял «Росспиртпром» с момента его основания.