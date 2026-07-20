Очевидное выдворение итальянцев из России: МИД РФ объявил двух дипломатов персонами non grata

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Министерство иностранных дел России объявило помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле персонами non grata. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства в понедельник, 20 июля.

Дипломатам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию РФ в течение трёх суток. Решение о выдворении иностранцев стало зеркальным ответом на предъявленные ранее итальянской стороной ничем не обоснованные требования к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе посольства Российской Федерации покинуть территорию Италии.

«Хотели бы в этой связи ещё раз подчеркнуть, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны», — говорится в заявлении МИД.