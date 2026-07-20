Британские учёные выяснили, что летнее солнце не всегда помогает восстановить уровень витамина D

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Нехватка витамина D может сохраняться даже после лета и регулярного пребывания на солнце. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на новое исследование учёных из Великобритании.

Специалисты наблюдали за 299 жителями страны. Половине участников было 65 лет, остальные были взрослыми старше 18 лет. Исследование проводилось с декабря 2024 года по август 2025-го. За это время у добровольцев несколько раз брали кровь из пальца, чтобы выяснить, помогает ли солнечная погода восполнить дефицит витамина D.

В итоге у 55% участников в возрасте 65 лет и старше сохранилась нехватка витамина D. Среди более молодых добровольцев проблема оказалась ещё более распространённой: дефицит выявили у 72%.

Как отметили исследователи, особенно уязвимой группой оказались люди с более тёмной кожей. Авторы работы считают, что в таких случаях одного пребывания на солнце может быть недостаточно.

«Крайне важно обеспечить круглогодичный приём добавок и внедрить более целенаправленные стратегии в области общественного здравоохранения», — говорится в выводах исследования.

При этом учёные указали и на ограничения своей работы. В частности, результаты могут быть связаны с региональной спецификой, а у всех участников изначально уже был низкий уровень витамина D.

По мнению авторов исследования, людям из группы риска стоит проверять уровень витамина D у врачей и при необходимости принимать добавки.