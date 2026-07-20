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Западные союзники Германии отмечают масштабность работ Берлина по ядерно-оружейным направлениям. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) пишет РИА Новости.

Как заявили в СВР, в профильных министерствах одной из ключевых стран НАТО якобы выражают обеспокоенность научно-исследовательскими работами, которые сейчас ведутся в ФРГ и имеют ядерно-оружейную направленность.

По данным российской разведки, речь идёт о таких сферах, как специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика. В сообщении говорится, что в этих исследованиях участвуют 30 немецких университетов.

Среди них в СВР назвали Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига — Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена и Берлинский технический университет.

Других подробностей в опубликованном сообщении не приводится.