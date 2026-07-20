Сняла себя голой в магазине и на улице: против блогерши в Москве начали проверку

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В Москве в отношении блогерши Анастасии Брагиной начали доследственную проверку после публикации видео, где она появляется обнажённой в общественных местах. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«Проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ («Развратные действия»)», — говорится в сообщении.

Накануне девушку задержали. Как уточнили в столичном главке МВД, полицейские обнаружили в интернете публикации, на которых блогерша снимает себя на видео голой в общественных местах. Предварительно установлено, что один из таких эпизодов произошёл в магазине на Волоколамском шоссе. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.