Эксперт назвал напитки и продукты, которые могут заменить кофе

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Кофе подходит не всем и в ряде случаев может ухудшать самочувствие. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Дмитрий Геннадьевич Карпенко.

По словам специалиста, в клинической практике кофе нередко становится триггером гастроэзофагеального рефлюкса, обострения хронического гастрита и симптомов синдрома раздражённого кишечника. Кроме того, бодрящий эффект напитка связан с выбросом катехоламинов и стимуляцией коры надпочечников. При регулярной нагрузке это может приводить к сбоям в работе вегетативной нервной системы и циклическим колебаниям уровня энергии, когда подъём быстро сменяется спадом.

Если от кофе хочется отказаться полностью или хотя бы сократить его количество, заменить напиток можно более мягкими вариантами. Один из них — цикорий. У него характерный горьковатый вкус, напоминающий кофе, но при этом в нём нет кофеина. Ещё один вариант — матча: за счёт сочетания кофеина и L-теанина она даёт более плавный и спокойный тонизирующий эффект без резкой нервозности.

Также специалист советует обратить внимание на какао, приготовленное на воде или растительном молоке без сахара. Этот напиток содержит теобромин — мягкий стимулятор, который действует деликатнее кофеина. Подойти может и имбирный чай: он согревает и слегка тонизирует благодаря гингеролу.

Подбодрить организм могут не только напитки, но и обычные продукты. Например, яблоко даёт стабильный прилив энергии за счёт сочетания натуральных сахаров и клетчатки. Горсть миндаля или грецких орехов помогает дольше сохранять бодрость благодаря белку, полезным жирам и магнию. Ещё один удачный вариант — овсянка, которая обеспечивает организм сложными углеводами и даёт топливо на несколько часов вперёд.