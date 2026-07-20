Москву и область атаковали 400 беспилотников — Собянин

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На подлёте непосредственно к Москве за ночь сбили 85 украинских беспилотников. Всего же столичный регион подвергся массированной атаке из 400 дронов-камикадзе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин в понедельник, 20 июля.

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о том, что в результате работы радиоэлектронных средств борьбы массированную атаку удалось отразить. Основной удар пришёлся на Подольск, Одинцово и Домодедово. Повреждены несколько домов и автомобилей.

«По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедово в результате возгорания частного дома, ещё один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем», — написал в своём телеграм-канале Воробьёв.