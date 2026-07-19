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С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически приходить на «Госуслуги». Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

Сейчас для получения уведомления нужно подавать специальное заявление. Уточняется, что на «Госуслуги» будут также приходить напоминания о выплате задолженности.

В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления останутся прежними. Бумажные письма по почте получат те, у кого нет подтверждённого аккаунта на «Госуслугах» и доступа к кабинету ФНС.