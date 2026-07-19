ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Череповце открыли памятник Иосифу Сталину и Ивану Бардину. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Установку парной скульптуры, изображающей двух исторических деятелей, приурочили ко Дню металлурга. Губернатор отметил, что в городе есть улица Бардина, там же проводится большой турнир по боксу его имени, поэтому местный Совет ветеранов предложил поставить ему памятник.

«Композиция объединяет две исторические фигуры — Ивана Павловича Бардина, реализовавшего масштабный индустриальный проект, и Верховного Главнокомандующего страны того периода – Иосифа Виссарионовича Сталина. Их деятельность неразрывно связана с созданием Череповецкого металлургического комбината и превращением Череповца в индустриальное сердце Советского Союза, а ныне Российской Федерации. Мы воспринимаем историю России как единое, неразрывное целое. Были разные страницы, разные эпохи. Но именно в этом заключается сила нашей страны — помнить, уважать и беречь всё историческое наследие, извлекая из него уроки и сохраняя память о людях, которые создавали могущество нашего Отечества», — пишет Георгий Филимонов.