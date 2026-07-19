В Ингушетии откопали древний головной убор девушки со следами убийства

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В Ингушетии откопали древний головной убор, который носила убитая копьём девушка. Об этом сообщает телеграм-канал правительства республики.

В государственный музей краеведения имени Т. Х. Мальсагова передали первую партию отреставрированных находок из башенного комплекса Гирети. Среди 40 фрагментов средневекового текстиля внимание исследователей привлёк головной убор курхарс.



Во время раскопок команда школы каменщиков‑реставраторов «Наследие» обнаружила на предмете одежды два параллельных отверстия и следы крови. По словам реставратора музея Хулимат Бековой, владелицу курхарса убили копьём. Удар пришёлся сверху вниз, поэтому наконечник пробил череп.



«Специалисты отказались от полной реставрации, выбрав консервацию, чтобы сохранить не только ткань и конструкцию, но и сведения о драматических обстоятельствах гибели юной девушки», — говорится в сообщении.