В одной из деревень Эстонии «без всякой огласки» демонтировали памятник советским солдатам

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В Эстонии демонтировали памятник советским солдатам. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

По данным посольства РФ, речь идёт о мемориале на братской могиле советским солдатам в деревне Йыгевесте в Валгаском уезде. Уточняется, что работы были проведены «без всякой огласки».

«Власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Дальнейшая судьба монумента, который вплоть до конца 2024 года числился в Эстонском регистре памятников старины, неизвестна», — говорится в сообщении.