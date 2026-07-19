Строители, разнорабочие, ремонтники: средняя зарплата для молодых специалистов в России за год выросла на 35%

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По итогам второго квартала 2026 года средняя зарплата для молодых специалистов и студентов в России составила 101 860 рублей в месяц, что на 35% выше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом сообщает пресс-слежбу сервиса «Авито Работа».

Строителям в среднем предлагают 136 958 рублей в месяц, то есть на 13% больше, чем годом ранее. Это может быть связано с тем, что работодатели готовы принимать молодых специалистов без большого опыта и обучать их на месте, предлагая выгодные условия уже на старте карьеры.

Вторую строчку рейтинга заняли разнорабочие — сфера строительства и производства активно развивается, и спрос на таких специалистов продолжает расти. Среднее зарплатное предложение для них составило 125 772 рублей (+65%).

На третьем месте оказались ремонтники, которым работодатели предлагали в среднем 120 484 рублей (+51%). Обе профессии отличаются возможностью быстро приступить к работе после краткого обучения, что делает их привлекательными для молодых специалистов.

Четвертое место заняли вакансии мастеров по ремонту бытовой техники со средним зарплатным предложением 102 858 рублей (+13%). Замыкают пятёрку лидеров дорожные рабочие — в этой профессии работодатели в среднем предлагали 99 767 лей в месяц (+36%).

«Рост зарплатных предложений в этих профессиях может быть обусловлен сохраняющейся высокой потребностью работодателей в привлечении и удержании сотрудников. Компании усиливают конкуренцию за соискателей, повышая уровень оплаты труда и предлагая более привлекательные условия, чтобы быстрее закрывать вакансии», — считают эксперты «Авито».