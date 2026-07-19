Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом выплат за лекарства

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Мошенники стали звонить пенсионерам и предлагать компенсацию за якобы некачественные лекарства. Об этом россиян предупредили в МВД.

Схема выглядит так: аферист звонит жертве, представляется следователем и говорит, что заказанный препарат по результатам экспертизы якобы признан ядовитым веществом. Собеседника просят написать заявление на производителя и отправить его по почте.

Затем мошенники звонят повторно, говорят, что заявление удовлетворено, а суд якобы присудил денежную выплату за причиненный вред здоровью. Далее в схему вступает сообщник под видом адвоката, который помогает открыть банковский счёт для получения компенсации.

Псевдоследователь опять выходит на связь, но уже со словами «перевод средств оформлен неверно» и угрожает уголовной ответственностью. Затем следует инструкция, включающая перечисление сбережений на сторонние счета.

В МВД советуют сразу вешать трубку, если звонок поступает от незнакомцев, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры или банков. Россиян просят не выполнять требования посторонних лиц по переводу денег, оформлению кредитов или снятию наличных.