В США человекоподобные роботы впервые удалили желчный пузырь у живых свиней

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В США гуманоидные роботы-хирурги впервые провели операции на живых животных. Во время эксперимента они удалили желчный пузырь у двух свиней, а оба животных выжили. Об этом пишет Gizmodo.

Исследование провели специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего. В опыте участвовали два робота-хирурга, человек-ассистент и квалифицированный ветеринар. При этом всеми действиями устройств дистанционно управляли настоящие врачи.

Как отмечают авторы эксперимента, роботизированные системы уже применяются в медицине, однако возможности именно человекоподобных андроидов раньше не проверяли. Новая работа должна показать, могут ли такие машины стать помощниками хирургов и частично снизить нагрузку на врачей, которые часто сталкиваются с переутомлением и выгоранием.

«Представьте, что этих роботов можно использовать в отдалённых населённых пунктах, где не хватает персонала, или в суровых условиях: например, при поисково-спасательных операциях, когда за короткий промежуток времени требуется масштабное применение полевой медицины», — рассуждает профессор Майкл Йип, один из старших авторов исследования.

С медицинской точки зрения эксперимент признали успешным: оба животных выжили, а операции завершились удалением органов. Вместе с тем специалисты отметили проблему с задержкой сигнала во время вмешательства. Теперь разработчикам предстоит откалибровать устройства и ускорить их реакцию на команды хирургов.