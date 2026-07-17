В Китае провели первый турнир по боям человекоподобных роботов

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В Китае состоялся первый в мире турнир по свободным боям среди человекоподобных роботов Ultimate Robot Knock-out Legend. Соревнования прошли в Шэньчжэне, сообщает портал «Чжунго».

Как пишет издание, открывающий матч мировой лиги стартовал вечером 16 июля. Турнир организовал китайский стартап EngineAI. Для участия отобрали 32 команды со всего мира. Все они выступают с использованием одной базовой модели — полноразмерного человекоподобного робота T800, разработанного компанией EngineAI.

Поединки проходят по профессиональным правилам: матч состоит из пяти раундов по пять минут. Каждая команда может использовать не больше пяти зарегистрированных роботов T800. При этом способ управления участники выбирают самостоятельно, а по ходу встречи предусмотрены три тайм-аута.

Победителя определяют по очкам, набранным за раунды. Если счёт оказывается равным, в дело вступает дополнительная система оценки — учитываются количество нокдаунов, число выигранных раундов и общая сумма баллов.

Мировой финал турнира планируют провести с декабря 2026 года по январь 2027-го. Команда-победитель получит чемпионский пояс из чистого золота весом 10 кг. Его стоимость оценивается примерно в 10 млн юаней, или 1,47 млн долларов.

Генеральный директор EngineAI Чжао Тунъян заявил, что URKL задумывался не просто как зрелищное технологическое шоу, а как площадка для реальных испытаний и дальнейшего развития человекоподобных роботов.