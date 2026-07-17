В созвездии, о котором пел Высоцкий, нашли планету с атмосферой

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На планете LHS 1140b, которая находится в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика LHS 1140 в созвездии Кита, учёные обнаружили гелий. Наличие газа может свидетельствовать о наличии атмосферы и тёплых океанов. Об этом говорится в публикации журнала Science.

Поверхность космического объекта каменистая. То, что в атмосфере присутствует гелий, свидетельство наличия летучих веществ, удерживающихся на более низких высотах, как на Земле. То есть ближе к поверхности должны присутствовать азот и углекислый газ, а также тёплый океан.

Если догадки астрофизиков подтвердятся, то шуточная песня Владимира Высоцкого «В далёком созвездии Тау Кита», написанная 60 лет назад, может оказаться пророческой и на ней может быть жизнь. Хотя даже лирический герой в этом сомневался.

«На Тау Ките условья не те, тут нет атмосферы, тут душно», — пел Высоцкий.