Правительство РФ планирует перевести госслужащих на «Макс» к 2030 году

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Правительство России планирует к 2030 году полностью перевести государственных и муниципальных служащих на национальную платформу «Макс». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распоряжение кабмина.

Согласно документу, к 2030 году доля рабочих коммуникаций госслужащих, которые будут вестись исключительно через многофункциональный сервис обмена информацией, должна составить 100%. Речь идёт об использовании платформы как основного средства мгновенного обмена сообщениями.

Кроме того, к этому сроку власти рассчитывают перевести всех сотрудников органов государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места.