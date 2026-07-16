Гигантскую свинью-копилку из Колумбии внесли в Книгу рекордов Гиннесса

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В колумбийском городе Ракира гигантскую свинью-копилку официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Керамическая скульптура находится на вершине холма в тематическом парке Mano del Artesano — Pueblito de Barro. Её вес составляет почти 30 тонн, высота — 9 метров, длина — 10,36 метра.

Внутри необычной копилки разместили не только отсек для денег. В её «теле» открыли галерею, посвящённую истории глиняных копилок в Ракире, а в «носу» оборудовали смотровую площадку.

«Я забралась на самый верх огромной свиньи-копилки, чтобы провести официальное испытание с монеткой, и оттуда открылся потрясающий панорамный вид на горы Бояка», — рассказала судья Книги рекордов Гиннесса Наталья Рамирес.

Посетители парка регулярно опускают в копилку деньги. Собранные средства сотрудники передают местным приютам для бездомных животных. По данным создателей объекта, внутри может поместиться до 127 млн колумбийских песо — это около 3,068 млн рублей по актуальному курсу.

В парке рассчитывают, что новость о гигантской копилке привлечёт новых туристов. По словам команды проекта, Ракира считается ремесленной столицей Колумбии и может заинтересовать всех, кто увлекается гончарным мастерством и историей Южной Америки.