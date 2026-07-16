За день уже три сигнала: «Радио Судного дня» передало новое странное сообщение

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В эфире радиостанции УВБ-76 в четверг, 16 июля, прозвучало сообщение «Варолязг». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Третье сообщение за день зафиксировали в 18:43 по московскому времени. До этого, как уточняет канал, в 12:24 в эфире прозвучало слово «Фиатоплот», а в 14:17 — «Суходелие».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное название «Жужжалка». Радиостанцию также часто называют «Радио Судного дня».