Учёные выяснили, почему зумеры и миллениалы в России не спешат в ЗАГС

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Российские зумеры и миллениалы не торопятся вступать в брак, даже если состоят в отношениях. К такому выводу пришли учёные МГППУ, изучившие, что именно мешает молодым людям решиться на поход в ЗАГС. Об этом пишет Naked Science.

В исследовании участвовали 135 добровольцев — 50 мужчин и 85 женщин. Средний возраст составил 24 года, самому старшему участнику было 35 лет. Респондентов разделили на три группы: состоящие в браке, живущие вместе с партнёром и те, у кого нет постоянного партнёра-сожителя.

Участники отвечали на вопросы о жизненных приоритетах, отношении к любимому человеку и взаимопонимании внутри пары. Для этого исследователи использовали специальные опросники, чтобы выяснить, что сильнее всего влияет на нежелание оформлять отношения.

Как показали результаты, современная молодёжь чаще делает ставку на самореализацию и карьеру. В этом, отмечают учёные, и состоит одно из отличий от поколения родителей, для которых создание семьи в молодом возрасте было более значимой целью.

Кроме того, причиной отказа от брака становились сложности с эмпатией, трудности в распределении домашних обязанностей и другие личные факторы. При этом именно молодые супруги, как выяснилось, лучше остальных понимали эмоциональные потребности партнёра и легче справлялись с общими проблемами.