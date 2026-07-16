В России предложили отменить 28 штрафов

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В Госдуме подготовлен законопроект об отмене 28 административных штрафов. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на вице-президента Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрия Хрулева.

По его словам, за инициативой стоит вполне конкретное наблюдение. Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой.

Например, водительское удостоверение и полис ОСАГО инспектор способен проверить по базе за несколько секунд, поэтому наказывать человека за то, что он оставил документы дома, предлагается прекратить. Тот же подход распространяется на проживание без регистрации по месту пребывания и на утрату паспорта по неосторожности.

Вторая группа отменяемых составов охватывает нарушения с минимальной общественной опасностью. Речь идет о переходе дороги вне установленного места, проходе по железнодорожным путям, случайном сборе охраняемых растений и грибов без умысла, мелких отступлениях при установке государственного регистрационного номера, когда знак читается, а также о тонировке, которая сохраняет водителю нормальный обзор. Сюда же относятся небольшие перепланировки и остекление балконов, если они безопасны и подлежат согласованию.

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживают два системных предложения. Первое вводит единый размер штрафа за нарушение правил движения в жилых зонах по всей стране, чтобы одно и то же действие перестало стоить по-разному в соседних регионах. Второе смягчает ответственность за повреждение печатей и пломб, если права третьих лиц сохранены в полном объёме.