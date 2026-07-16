06:51

Россиянам посоветовали, как выбирать растворимый кофе

  1. Россия и мир
Автор:
Россиянам посоветовали, как выбирать растворимый кофе - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Сублимированный (лиофилизированный) кофе — лучший среди растворимых вариантов напитка. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РИА Новости, цитируя основателя кофейной компании Алехандро Хилона.

«Главное при выборе растворимого кофе — обратить внимание на метод производства кофе. Самый полезный для здоровья тот, что приготовлен методом сублимации», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что на упаковке растворимого кофе не всегда указывается сорт, но по возможности следует брать арабику, вкус которой мягче робусты.

Утренний кофе натощак может привести к дрожи в руках, ускорению сердцебиения и легкой нервозности.

2 308
Потребительский рынок