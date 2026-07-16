Россиянам посоветовали, как выбирать растворимый кофе

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Сублимированный (лиофилизированный) кофе — лучший среди растворимых вариантов напитка. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РИА Новости, цитируя основателя кофейной компании Алехандро Хилона.

«Главное при выборе растворимого кофе — обратить внимание на метод производства кофе. Самый полезный для здоровья тот, что приготовлен методом сублимации», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что на упаковке растворимого кофе не всегда указывается сорт, но по возможности следует брать арабику, вкус которой мягче робусты.