Китайский концерн Xpeng планирует вывести на рынок человекоподобных роботов

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Китайский производитель электромобилей Xpeng в 2027 году планирует вывести на мировой рынок своих человекоподобных роботов Iron. Об этом в среду, 15 июля, сообщает Интерфакс со ссылкой на СМИ.

Как отмечается в публикации, компания намерена к концу 2026 года довести мощности по производству Iron более чем до 1 тысячи единиц в месяц. В первом квартале 2027 года эти роботы начнут работать продавцами-консультантами в китайских автосалонах Xpeng, а потом и в зарубежных.

Роботы Iron были представлены в ноябре 2025 года. Тогда сообщалось, что они будут работать на собственных чипах Xpeng, оснащены твердотельным аккумулятором и что компания планирует опции кастомизации отдельных аспектов продукта, в том числе формы тела и прически.

По прогнозам Morgan Stanley, общие поставки человекоподобных роботов в Китае в 2026 году достигнут 50 тысяч единиц, в следующем — 100 тысяч. Xpeng также разрабатывает роботакси и летающие автомобили.