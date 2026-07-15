Более 140 задержаний: во Франции после поражения на ЧМ-2026 начались беспорядки

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Во Франции после вылета национальной команды с Чемпионата мира по футболу 2026 года вспыхнули беспорядки. Об этом пишет РБК в среду, 15 июля.

Сборная Франции накануне уступила Испании в полуфинале со счётом 0:2. Матч прошёл в Арлингтоне. Сразу после финального свистка в Париже и других городах страны начались стычки с полицией, были повреждены автомобили и другое имущество.

Французские власти заранее готовились к возможным волнениям. Полуфинал совпал с Днём взятия Бастилии, поэтому по всей стране задействовали 70 тыс. полицейских и жандармов, из них около 5 тыс. — в столице. В Париже также перекрыли Елисейские Поля, опасаясь новых погромов.

Как пишет РИА Новости, на фоне беспорядков в Париже и ближайших пригородах задержали более 140 человек. Основной причиной стало использование фейерверков против правоохранителей. По данным агентства, серьёзных пострадавших нет.

Беспорядки также произошли в Лионе. Несколько групп молодых людей во время матча собрались на центральной площади Белькур, а затем тоже начали использовать пиротехнику против полиции. Информации о серьёзном ущербе или раненых не поступало.