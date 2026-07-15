Почему в эпоху лайков и просмотров люди всё чаще чувствуют себя одинокими: мнение психолога

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В цифровую эпоху чувство одиночества может становиться острее, даже если человек постоянно находится в онлайне и окружён потоком сообщений, лайков и просмотров. Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

По словам специалиста, человеческий мозг изначально устроен как социальный. Важную роль в этом играют так называемые зеркальные нейроны, которые помогают считывать эмоциональные реакции других людей, формировать собственный отклик и ориентироваться в общении. Именно поэтому социальные контакты так важны для психологического состояния. Мозгу нужно не просто присутствие других людей, а живое эмоциональное взаимодействие, которое помогает чувствовать связь, участие и включённость.

При этом цифровая среда, как отмечает эксперт, создаёт для человека множество иллюзий. Большое число просмотров, лайков и других реакций сначала может восприниматься как подтверждение интереса со стороны окружающих. Из-за этого человек стремится повторять действия, которые приносят такой отклик, и всё чаще ориентируется на цифровые сигналы одобрения.

Однако со временем становится ясно, что такие реакции не могут полноценно заменить реальные отношения. Просмотры и лайки невозможно по-настоящему «отразить» на эмоциональном уровне так, как это происходит в живом общении. В итоге внешне активная цифровая жизнь не всегда избавляет от ощущения внутренней изоляции.

Специалист подчёркивает, что само по себе чувство одиночества не является ни диагнозом, ни приговором. Оно может возникать у любого человека и считается нормативным переживанием. При этом мозгу необходимо эмоциональное движение и разнообразие, а значит, полностью заменить настоящие социальные связи цифровая среда всё же не способна.