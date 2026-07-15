В России с 2015-го выросла пятилетняя выживаемость онкопациентов

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В России улучшился один из главных показателей эффективности помощи людям с онкозаболеваниями. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

За 2015–2024 годы доля пациентов, которые состоят под наблюдением пять лет и более после установления диагноза, увеличилась более чем на семь процентных пунктов. По словам Каприна, если в 2015-м этот показатель составлял 52,9%, то к 2024 году он достиг 60,1%.

Пятилетняя выживаемость показывает, какая часть пациентов с онкологическими заболеваниями живёт пять и более лет после постановки диагноза. В онкологии этот показатель считается одним из ключевых для оценки работы службы.

«Один из ключевых показателей эффективности онкологической службы — пятилетняя выживаемость. За десятилетие рост составил более семи процентных пунктов, а для онкологии это очень серьёзный результат», — сказал Каприн.

Он уточнил, что в 2025 году показатель составил 59,3%. По словам специалиста, он остаётся практически на том же высоком уровне, а добиться таких результатов во многом удалось благодаря появлению новых технологий, которых ещё несколько лет назад не было в клинической практике.