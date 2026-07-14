С молотка по косточке: на аукционе в Нью-Йорке скелет динозавра ушёл за 50 млн долларов

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В Нью-Йорке скелет тиранозавра рекс, которого прозвали Гас, продали за рекордные 50,1 млн долларов США, в два раза дороже, чем ожидали выручить. Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby"s.

Победную ставку покупатель сделал по телефону, при этом его имя не разглашается. Гас обнаружили в 2021 году в Южной Дакоте, раскопки продолжались на протяжении трёх лет. Скелет принадлежит одному из самых крупных хищников, когда либо найденных археологами: длина — 11,6 м, высота — 3,8 м, размер черепа — 1,37 м. Всего в «комплекте» — 183 кости, то есть находка составляет 61%.

На костях черепа и правой нижней челюсти имеются следы борьбы с другими сородичами, во время жизни животное также ломало некоторые из рёбер, на них видны следы сращивания.