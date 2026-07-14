Газманов сообщил, что подарил на свадьбу своей дочери

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Народный артист России Олег Газманов рассказал, что помог организовать свадьбу своей дочери Марианны и подарил молодожёнам своё выступление. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает РИА Новости.

«Прежде всего я, конечно, помог им это сделать. Во-вторых, я там спел несколько песен. Всего лишь несколько, но они все были к месту», — заявил певец.

Он подчеркнул, что свадьба прошла без происшествий и что отдал дочь под венец с чувством радости:

«Свадьба прошла без драки, было весело. Так быстро всё произошло. Выдавал её замуж с чувством радости, потому что это всё равно неизбежно», — сказал Газманов.

Свадьба 22-летней Марианны Газмановой состоялась в начале июля. Брак был зарегистрирован в Грибоедовском дворце бракосочетания в Москве, отмечает РИА Новости.