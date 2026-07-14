ФИФА влипла в новый скандал, Месси не сдержал слёз: главное перед развязкой ЧМ

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Футбольный блог «Клопс» снова ушёл в плей-офф на максимальных оборотах. В наших публикациях — битва Испании и Франции, личная дуэль Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе, очередные вопросы к ФИФА, слёзы Месси и бразильцы, которые после вылета с ЧМ разбежались по курортам.

Лидер «Фурии Роха» Ламин Ямаль подходит к матчу с Францией, вооружившись убийственной статистикой против Мбаппе. Пять личных кубковых встреч — и столько же побед. Сегодня может быть шестая.

Скандал вокруг игрока сборной США, который сыграл из-за перебора карточек, тоже не утихает. Выяснилось, что решение мог принять всего один человек из комиссии ФИФА — остальных, похоже, просто не спросили.

Суперкомпьютер уже выбрал фаворита ЧМ — и его прогноз понравится не всем.

Месси после Египта расплакался не просто так. А в раздевалке Аргентины уже поют новую кричалку про «последний кубок для Лео».

Египтяне тем временем подали протест на судейство, а бразильцы после вылета сделали то, за что дома их точно будут обсуждать ещё долго.