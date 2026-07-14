В МИД России опровергли введение выездных виз

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Вбросы о введении «выездных виз» для россиян являются ложью от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает во вторник, 14 июля, РИА Новости.

«Накануне отпускного сезона иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство неоднократно использованную фальшивку о «выездных визах». Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020, 2022 годах», — отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории России гарантировано частью 2 статьи 27 Конституции РФ.

«Обращаем внимание, что темы, связанные с консульскими и визовыми вопросами, регламентируются законодательством, а о значимых изменениях информируем на официальных ресурсах МИД России и Консульского департамента — доверяйте только официальным источникам», — подчеркнули в МИД России.