Детский омбудсмен России предложила законодательно закрепить понятие травли

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству нормативно закрепить понятие травли, и создать систему сбора статистики по таким случаям в образовательных учреждениях. Об этом она заявила в своём докладе по итогам деятельности за 2025 год, сообщает во вторник, 14 июля, Интерфакс.

«Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка полагает целесообразным рекомендовать правительству РФ нормативно закрепить понятие травли, учитывающее всех возможных участников данного процесса, а также разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях», — отметила детский омбудсмен.