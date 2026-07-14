Минпросвещения разъяснило, когда школа может отказать в приёме в 10-й класс

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В Минпросвещении России рассказали, когда школа может отказать в приёме в 10-й класс. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает РИА Новости.

«Причиной отказа в приёме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в этом случае родителям ученика для решения вопроса о его устройстве в другую школу следует обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования. В Минпросвещения уточнили, что школа вправе организовать индивидуальный отбор для обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.

«Если выпускник 9-го класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе», — разъяснили в ведомстве.