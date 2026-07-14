Россиян предупредили о рисках при переводах денег с карты на карту

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Переводы с карты на карту несут риски для плательщика. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает агентство «Прайм», цитируя руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

«Если выяснится, что получатель денежных средств был связан с экстремистской или террористической деятельностью, такой перевод может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов», — предупредил эксперт.

По его словам, хотя сам по себе платёж не означает нарушения закона, плательщику может потребоваться подтвердить его законную цель, представить документы о покупке или иным образом объяснить обстоятельства перевода.

Отдельные риски возникают и в трудовых отношениях. Если работодатель перечисляет часть заработной платы не с расчетного счета организации, а со своего личного банковского счёта или карты, контролирующие органы могут расценить такую схему как попытку скрыть реальные выплаты работнику. В случае подтверждения того, что такие переводы фактически являются заработной платой, работодателю могут быть доначислены налог на доходы физических лиц, страховые взносы, пени и штрафы.

Кроме того, переводы на личные банковские карты нередко используются для расчётов в рамках незарегистрированной предпринимательской деятельности. Налоговые органы уделяют повышенное внимание подобным схемам, анализируя движение денежных средств и их назначение.

Юрист рекомендует при оплате товаров и услуг использовать официальные способы расчетов, а при получении доходов оформлять поступления в соответствии с требованиями законодательства.