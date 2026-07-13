В Литве предлагают прививать любовь к национальному флагу штрафами в 300 евро

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В литовском Сейме предложили увеличить в 10 раз штрафы за невывешивание национальных флагов в государственные праздники. Об этом сообщает Sputnik Литва в понедельник, 13 июля.

Авторы инициативы считают, что поднятие жёлто-красно-зелёный триколора является не только символическим актом, но и выражением гражданственности и уважения к стране.

«Визуальное использование государственных символов в общественном пространстве укрепляет национальную идентичность, общественную солидарность и общее чувство ответственности за будущее государства. Это особенно актуально в сегодняшней геополитической обстановке, когда государства сталкиваются не только с военными, но и с информационными и другими гибридными угрозами», — считает депутат Аудронюс Ажубалис.

Лиц, нарушивших порядок вывешивания флага Литвы, иностранного государства, Евросоюза или международной общественной организации предлагается штрафовать на сумму от 100 до 300 евро, сейчас аналогичные наказания в 10 раз ниже. В настоящее время в государственные праздники литовский флаг поднимается вблизи, над или на государственных и муниципальных учреждениях и организациях, предприятиях и организациях, зданиях, а также жилых домах.