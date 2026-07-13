VK рассказал, повлияют ли санкции Евросоюза на работу сервисов компании, включая госмессенджер «Макс»

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Санкции, которые ввёл Евросоюз против VK и мессенджера «Макс», не влияют на работу компании, сервисы доступны в прежнем режиме. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РИА Новости, цитируя заявление соцсети.

«Санкции ЕС не влияют на работу VK и «Макса». Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме«, — подчеркнули в компании.

РИА Новости отмечает, что ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс». Соответствующее решение Совета ЕС в Официальном журнале Евросоюза 13 июля.