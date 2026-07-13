Автор дизайна BMW X5 и X6 получил российское гражданство

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Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ бывшему шеф-дизайнеру BMW M Пьеру Леклерку. Указ президента РФ Владимира Путина подписан в понедельник, 13 июля, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в публикации, Пьеру Леклерку 53 года. Автомобильный дизайнер начал свой трудовой путь в компании Zagato, которая разрабатывала дизайн для различных автомобилей, в том числе Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo и др.

Пьер Леклерк, согласно открытым источникам, 13 лет работал в BMW — с 2000 по 2013 год. Он отвечал за облик кроссоверов BMW X5 и X6, а также был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. После этого дизайнер продолжил карьеру в китайском автоконцерне Great Wall Motors и в корейской компании KIA.