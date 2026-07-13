В Минпросвещении рассказали об опасном влиянии «бежевых мам» на детей

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Популярный в России тренд «бежевых мам», сторонники которого минимизируют яркие цвета, может негативно сказаться на развитии цветовосприятия, связанного с формированием у ребенка речи и мышления. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ.

Согласно документу, младенцы с 20 дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. Дети, которые знакомились с объектами через черно-белые изображения, часто создают искаженные представления о реальных оттенках, что подчеркивает важность точной цветопередачи в обучающих материалах.

Из письма следует, что в 2020-х годах распространилось явление «бежевых мам», сторонники которого минимизируют яркие цвета, опасаясь перегрузки нервной системы. С одной стороны, это противоречит необходимости развития цветовосприятия, тесно связанного с речью и мышлением.

С другой стороны, сегодня наблюдается перенасыщение искусственными оттенками, которые провоцируют раздражение и снижение концентрации. В ведомстве подчеркивают, что чрезмерная стимуляция яркими цветами противоречит принципам сенсорного воспитания, где цвет должен структурировать мир, а не вызывать «визуальный удар», говорится в сообщении.