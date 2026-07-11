На границе России и Финляндии временно закроют железнодорожные пункты пропуска — СМИ

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Россия уведомила Финляндию о временном закрытии железнодорожных пунктов пропуска на границе двух стран. Об этом сообщает Yle.

Как уточняет телерадиокомпания, о решении финские власти узнали ещё в конце июня, однако теперь получили официальный документ. Ограничения затронут несколько КПП, в том числе Вартиус — Люття, Ниирала — Вяртсиля, Иматра — Светогорск, а также станции Выборг и Санкт-Петербург.

По данным СМИ, МИД РФ поручили уведомить Хельсинки, Таллин и Ригу о принятом с 1 июля решении. Речь идёт о временной приостановке движения лиц, транспортных средств, товаров и грузов через эти погранпереходы.

Среди закрытых пунктов пропуска также названы карельские Вяртсиля и Люття, ленинградский Светогорск, Печоры-Псковские на границе с Эстонией и Пыталово Псковской области на границе с Латвией.