NYT: на юге Германии работает закрытый завод по выпуску дронов для ВСУ

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На юге Германии работает закрытый завод компании Helsing SE, где производят дроны для ВСУ. Об этом пишет The New York Times.

Как утверждает издание, название компании нигде не указывается, так как руководство опасается диверсий и атак. По данным газеты, на предприятии собирают тысячи беспилотников, которые затем используют в боевых действиях на Украине.

В публикации говорится, что при необходимости завод можно демонтировать и перенести в другое место в течение одного дня. На производстве заняты около ста сотрудников, которые проходят тщательную проверку и подписывают соглашения о неразглашении.

Основным продуктом компании, как пишет NYT, стал ударный дрон HX-2. Беспилотник весит 12 килограммов, работает с использованием искусственного интеллекта и стоит около 17,5 тысячи евро.

По данным издания, Helsing SE создали в 2021 году на средства венчурной фирмы основателя Spotify Даниэля Эка. Одним из соучредителей компании стал бывший советник Минобороны Германии Гундберт Шерф.